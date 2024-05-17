В НАТО заявили о возможности отправки войск на Украину

Politico: НАТО рано или поздно отправит войска на Украину

Североатлантический альянс рано или поздно отправит войска на Украину. Об это Politico заявил высокопоставленный чиновник из одной из стран блока, пожелавший сохранить свою анонимность.

По информации источника, альянс на данный момент не имеет планов направить туда своих военных.

«[Представители НАТО] полагают, что это [отправка военного контингента] рано или поздно произойдет, по крайней мере — для обучения и поддержки», — говорится в материале.

Ранее стало известно о желании Запада убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Россией. Уточняется, что западные канцелярии готовят согласованные дипломатические меры с целью убедить в этом украинского лидера.