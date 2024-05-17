Орбан рассказал о состоянии Фицо между жизнью и смертью

Орбан: премьер Словакии Фицо находится между жизнью и смертью после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится между жизнью и смертью после покушения. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Сейчас Роберт Фицо борется за свою жизнь, он находится между жизнью и смертью», — отметил Орбан.

С политической точки зрения, добавил венгерский политик, это является большой потерей для Будапешта. «Даже если премьер-министр Словакии поправится, он не сможет работать в течение нескольких месяцев», — пояснил он.

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны.