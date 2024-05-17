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11:14, 17 мая 2024Мир

Орбан рассказал о состоянии Фицо между жизнью и смертью

Орбан: премьер Словакии Фицо находится между жизнью и смертью после покушения

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится между жизнью и смертью после покушения. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Сейчас Роберт Фицо борется за свою жизнь, он находится между жизнью и смертью», — отметил Орбан.

С политической точки зрения, добавил венгерский политик, это является большой потерей для Будапешта. «Даже если премьер-министр Словакии поправится, он не сможет работать в течение нескольких месяцев», — пояснил он.

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны.

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      Лина Пивоварова
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