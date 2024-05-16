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16:31, 16 мая 2024Мир

Избранный президент Словакии рассказал о состоянии Фицо после нападения

Президент Словакии: состояние премьера Фицо оценивается как очень серьезное
Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини посетил раненого премьер-министра Роберта Фицо в больнице и рассказал, что его состояние после нападения оценивается как очень серьезное. Об этом сообщает ТАСС.

«Состояние премьера Роберта Фицо оценивается как очень серьезное. Он был на волосок от смерти», — отметил Пеллегрини.

По словам политика, ему разрешили поговорить с Фицо лишь несколько минут.

Ранее словацкое интернет-издание Pravda сообщило, что в ходе первой операции хирургам удалось остановить кровоизлияние в брюшной полости Фицо, однако разжижающие кровь медикаменты могут вызвать осложнения. Политику придется перенести операцию на тазобедренном суставе.

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      Лина Пивоварова
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