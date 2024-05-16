Стало известно о возможной новой операции премьера Словакии

Pravda: премьер Словакии Фицо может перенести операцию на тазобедренном суставе

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает операция на тазобедренном суставе. Об этом сообщает словацкое интернет-издание Pravda.

По данным портала, в ходе первой операции хирургам удалось остановить кровоизлияние в брюшной полости Фицо, однако разжижающие кровь медикаменты могут вызвать осложнения. Политику придется перенести операцию на тазобедренном суставе, отмечает Pravda.

Позднее заместитель премьера и министр обороны страны Роберт Калинак опроверг информацию о том, что Фицо ожидает еще одна операция.

Ранее директор больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица Мириам Лапуникова сообщила, что Фицо пробыл на операционном столе пять часов.