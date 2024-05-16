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12:04, 16 мая 2024Мир

Премьер Словакии пробыл на операционном столе пять часов

Reuters: премьер Словакии Фицо пробыл на операционном столе пять часов

Фото: Christian Spicker / IMAGO / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пробыл на операционном столе пять часов. Об этом заявила директор больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица Мириам Лапуникова, передает агентство Reuters.

«Операция Роберта Фицо продолжалась пять часов. Ее проводили две бригады медиков — хирурги и травматологи. У пациента были многочисленные ранения, полученные из огнестрельного оружия», — рассказала врач.

Кроме того, агентство приводит слова главы Минобороны Словакии Роберта Калиняка. Он призвал журналистов не расспрашивать врачей о ходе лечения премьера, подчеркнув, что власти страны своевременно будут сообщать о ситуации.

Ранее глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток заявил, что покушение на Фицо было совершено по политическим мотивам. По его словам, страна практически стоит на пороге гражданской войны.

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      Максим Габриелян
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