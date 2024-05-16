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11:43, 16 мая 2024Мир

Глава МВД Словакии заявил об угрозе гражданской войны после покушения на Фицо

Глава МВД Словакии Эшток: страна почти стоит на пороге гражданской войны

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам, страна почти стоит на пороге гражданской войны. Об этом заявил глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток, сообщает РИА Новости.

«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны», — сказал он.

Премьер Словакии был ранен 15 мая в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Когда политик подошел к собравшимся возле здания людям, прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю.

Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Как сообщил преступник, он пошел на преступление из-за несогласия с действиями правительства, направленными на ограничение свободы СМИ.

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      Семен Александров
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