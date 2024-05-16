Глава МВД Словакии заявил об угрозе гражданской войны после покушения на Фицо

Глава МВД Словакии Эшток: страна почти стоит на пороге гражданской войны

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам, страна почти стоит на пороге гражданской войны. Об этом заявил глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток, сообщает РИА Новости.

«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны», — сказал он.

Премьер Словакии был ранен 15 мая в результате стрельбы возле здания в Гандлове, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. Когда политик подошел к собравшимся возле здания людям, прозвучало несколько выстрелов, после которых Фицо упал на землю.

Нападавшего задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Как сообщил преступник, он пошел на преступление из-за несогласия с действиями правительства, направленными на ограничение свободы СМИ.