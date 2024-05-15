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21:03, 15 мая 2024Мир

Появилось видео допроса стрелявшего в Фицо писателя

Писатель Цинтулу стрелял в Фицо из-за несогласия с политикой правительства

В сети появилось видео допроса стрелявшего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо писателя Юрая Цинтулы. Материал опубликовал телеканал ТА3.

Цинтула признался в политическом мотиве преступления. «Я не согласен с политикой правительства. СМИ ликвидированы, почему на ["Радио и телевидение Словакии"] RTVS нападают?» — заявил он, сидя в коридоре с завязанными за спиной руками.

Отмечается, что стрелок выступает против действий кабмина, направленных на ограничение свободы СМИ. Как уточняет телеканал, нападение на премьера он мог планировать в течение последнего месяца.

Ранее стало известно, что полиция задержала 71-летнего писателя Цинтулу из города Левице. Отмечается, что он стрелял в Фицо из зарегистрированного оружия.

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      Виктория Кондратьева
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