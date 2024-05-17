Россиянку похитили в Таиланде, надели ей мешок на голову и потребовали денег

Khaosod: вымогатели похитили россиянку на Пхукете и потребовали денег

В Таиланде задержали вымогателя, который похитил россиянку и потребовал у нее денег. Об этом сообщило издание Khaosod.

По данным полиции Пхукета, поздно вечером 8 мая 23-летняя иностранка договорилась о встрече с 25 летним Александром, который имеет двойное гражданство России и Швеции. Мужчина должен был обменять ей 25 тысяч батов наличными на криптовалюту на сумму 700 долларов (около 63 тысяч рублей).

Когда россиянка пришла на виллу в районе Чалонг, Александр и еще один россиянин схватили ее, связали ей руки и ноги, надели мешок на голову и потребовали перевести им деньги с онлайн-счета. Девушку били по лицу, чтобы она согласилась разблокировать телефон.

Позже вымогатели поняли, что у россиянки не осталось средств. Тогда они заставили ее попросить подругу принести им еще наличные. Злоумышленники украли 262 тысячи рублей в долларах и батах и освободили девушку. Она сразу обратилась в полицию, и Александра удалось поймать в аэропорту перед вылетом. Второй подозреваемый успел бежать из страны, следователи планируют собрать доказательства и получить ордер на его арест.

Ранее на Пхукете россиянина поймали за торговлю наркотиками. Вместе с 38-летним мужчиной по имени Денис правоохранители задержали банду нигерийцев.