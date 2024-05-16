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17:11, 16 мая 2024Путешествия

Россиянина и банду нигерийцев поймали за торговлю наркотиками в Таиланде

Bangkok Post: россиянина задержали за торговлю наркотиками на Пхукете

Фото: Apichart Weerawong / AP

Полиция Таиланда поймала россиянина на торговле наркотиками на Пхукете. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Вместе с 38-летним мужчиной по имени Денис правоохранители задержали банду нигерийцев. Их подозревают в сговоре с целью распространения наркотиков.

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Уточняется, что полиция вышла на Дениса в апреле. Россиянина уличили в незаконном ведении бизнеса по прокату автомобилей и обмену криптовалюты. Полицейские представились потенциальными клиентами и узнали, что мужчина также продавал кокаин.

Во время обыска в бунгало россиянина нашли 855 таблеток экстази, 470 маленьких пакетиков кокаина и 127,8 грамма метамфетамина. Мужчина признался, что купил часть наркотиков у нигерийцев, что и позволило полиции выйти на еще трех торговцев.

Ранее другой россиянин напился в отеле Пхукета и не выжил. В его номере нашли 28 пустых фляжек из-под тайского рома и 14 бутылок пива.

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      Мария Борисова
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