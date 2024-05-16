Звезда «Реальных пацанов» раскрыла пол своего будущего ребенка

Актриса Зоя Бербер рассказала, что у нее родится мальчик

Актриса Зоя Бербер рассказала, что они с мужем, актером Максимом Белбородовым, ждут появления мальчика. Пол будущего ребенка она раскрыла в шоу «ОК на связи!» в социальной сети «Одноклассники».

Звезда сериала «Реальные пацаны» не сообщила, как назовет мальчика. «Имени нет еще, нет имени. Когда вот родится, посмотрится — и тогда поймется», — отметила Бербер.

Актриса также отметила, что для ее мужа это будет первый ребенок. У Бербер уже есть дочь. По ее словам, у Белбородова «только-только» появилось осознание, что у него будет первенец. «Он не понимал до последнего. Видимо, объемы живота все-таки эту мысль к нему подвели поближе. Он наконец-то понял, что это чудо, что это жизнь, что это обязательства, проблемы, деньги, ну и там дальше», — добавила Бербер.

Также она сообщила, что беременность у нее проходила без токсикоза и гормональных всплесков.

Ранее звезда «Реальных пацанов» сообщила о покупке дома. Она отметила, что путь к приобретению недвижимости был нелегким. «Сколько я к этому шла, известно только близким людям. Об этом потом», — сказала актриса.

