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11:53, 16 февраля 2024Среда обитания

Звезда «Реальных пацанов» объявила о покупке дома

Актриса Зоя Бербер вместе с мужем купили дом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Актриса Зоя Бербер сообщила о покупке дома в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Реальные пацаны» выложила фотографии из нового дома, на которых она сидит на полу вместе с мужем, актером Максимом Белбороодовым. На кадрах видно, что пол в одной из комнат выстлан паркетной доской из темного дерева, а стены выкрашены в молочно-белый оттенок.

«Мы сидим на полу нашего дома. Только получив ключи и позвонив мамам...» — поделилась новостью с поклонниками Бербер. Она добавила, что путь к покупке недвижимости был нелегким. «Сколько я к этому шла, известно только близким людям. Об этом потом», — рассказала актриса. Звезда не стала уточнять местоположение дома и его стоимость.

Днем ранее жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова сообщила, что их семья скоро переедет из роскошного дома, который они снимали в аренду.

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      Полина Кислицына
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