Оксана Самойлова призналась в страхе жить в квартире

Оксана Самойлова рассказала, что жизнь в квартире снится ей в кошмарах

Жена рэпера Джигана блогер Оксана Самойлова заявила, что жизнь в квартире снится ей в кошмарах. Об этом она рассказала в интервью Иде Галич для YouTube-шоу «Есть вопросики».

Самойлова отметила, что совершенно не видит себя городским жителем, а жизнь в квартире представляется ей только в страшных снах. «Когда мне снятся сны, что мы живем в квартире, я просыпаюсь в холодном поту. Это наказание. Никогда в жизни, нет, нет, нет», — призналась блогер. Среди плюсов жизни в загородном доме она выделила возможность безопасно гулять детям на участке в любое время года, в том числе без повышенного внимания со стороны узнающих их людей, свободно выгуливать собак, а также проявлять самостоятельность в выборе одежды.

Блогер также ответила на вопрос интервьюера, выкупила ли их семья роскошный особняк, в котором в данный момент живет, либо продолжает его снимать. «Нет, снимаем. Причем мы скоро с него съезжаем. Пока непонятно, [куда будем переезжать], то есть это не от нас зависит», — кратко прокомментировала происходящее Самойлова. При этом она отметила, что они не могут позволить себе покупку арендуемого особняка. «Он стоит очень дорого, столько денег у нас нет», — сообщила блогер.

Днем ранее актриса Юлия Такшина пожаловалась на мошенничество и безответственность, с которыми столкнулась при строительстве загородного дома.