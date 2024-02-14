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11:57, 14 февраля 2024Среда обитания

Звезда «Не родись красивой» рассказала о проблемах в строительстве дома

Актриса Юлия Такшина рассказала, что ее подвели строители загородного дома

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Звезда сериала «Не родись красивой», актриса Юлия Такшина, рассказала о проблемах в строительстве дома. Артистка столкнулась с мошенничеством и безответственностью, пишет Starhit.

Такшина поделилась, что строит загородный коттедж уже пять лет, и процесс постоянно растягивается. «В общем, все неприятности, связанные со строительным процессом, меня не обошли стороной: и мошенничество, и недобросовестность, и безответственность… Более того, строители, которые у меня были до этого, завели кошку, она родила много котят. Они обещали, что, как только закончат работы, заберут ее с собой, но никто никого так и не забрал», — рассказала актриса.

Артистка добавила, что планировала вместе с семьей отмечать Новый год в новом жилье, но переезд пришлось отложить на неопределенный срок. Такшина надеется, что получится заехать в дом летом. Точную сумму денег, которая уходит на строительство коттеджа, актриса не назвала. «Знаю, что на это уходит очень много денег, и все, что я зарабатываю, трачу на стройку», — заключила Такшина.

Ранее коллега Такшиной по сериалу «Не родись красивой», актриса Ольга Ломоносова, рассказала о Киеве. В этом городе она жила с родителями в детстве. Тогда украинская столица показалась артистке большим и некомфортным городом. Однако позже Ломоносова изменила мнение.

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      Нина Ташевская
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