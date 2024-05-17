Британцы задумались о последствиях отправки Украине дальнобойных ракет. Они опасаются военного ответа России

Парламент Британии обеспокоен возможным ответом РФ на поставки ВСУ Storm Shadow

В парламенте Великобритании задумались о последствиях отправки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, а именно возможном военном ответе России. Запрос на эту тему направил министру обороны Гранту Шэппсу парламентарий Фабиан Хэмильтон.

Парламентарий поинтересовался, как глава ведомства оценивает «потенциальные последствия для своей политики в связи с угрозой военного ответа со стороны России после того, как Великобритания предоставила Украине ракеты дальнего радиуса действия». На сообщение ответил министр Великобритании по делам Европы Лео Дохерти. Он объяснил, что предоставление Киеву Storm Shadow «поможет Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность».

Великобритания вместе с другими союзниками предоставляет Украине различное оборудование, чтобы помочь ей противостоять России, при том понимании, что оно будет использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом Лео Дохерти министр Великобритании по делам Европы

Шэппс признал, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму

Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины Грант Шэппс министр обороны Великобритании

В то же время министр обороны отметил, что поддерживает использование британского оружия «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

Владимир Зеленский и Грант Шэппс Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

О праве Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно выбирать цели для ударов британским оружием говорил и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Он также заявил в беседе с агентством Reuters, что удары Украины по российской территории с использованием британского оружия легитимны. Позже агентство отозвало статью, но спустя время снова ее опубликовало, не став менять цитату о праве Киева использовать оружие из Лондона для ударов по территории России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Лондон, заявив, что Киев сможет точно так же бить по территории Великобритании.

В России ответили на разрешение Лондона атаковать Крым

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал это безумным прецедентом. По его словам, следуя такой логике, Москва тоже должна дать согласие любым террористам на массированную атаку с предоставлением оружия для поражения условного Тауэрского моста, поскольку не считает Шотландию частью Британии. Парламентарий счел ситуацию абсурдной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков между тем указывал на прямую вовлеченность Великобритании в конфликт на Украине. По его словам, британцы оказывают разные формы поддержки — людьми на месте, разведданными и тому подобным.