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17:50, 29 февраля 2024Мир

Песков заявил о прямой вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине

Песков: Великобритания фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Великобритания делится с Украиной разведданными, посылает туда вооружение и военных, фактически напрямую участвуя в вооруженном конфликте. С таким заявлением в интервью телеканалу RTVI выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни для кого не секрет, что британцы действительно оказывают разные формы поддержки. И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», — прокомментировал представитель Кремля вовлеченность Лондона в конфликт.

Ранее стало известно, что начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин — основной автор операций Вооруженных сил Украины против России на Черном море.

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      Виктория Кондратьева
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