В Госдуме ответили на разрешение Британии атаковать Крым поставленным оружием

Шеремет назвал безумным прецедентом разрешение Британии атаковать Крым

Заявление Англии, которая разрешила Украине ударять по Крыму, является безумным прецедентом, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости.

Так он ответил на слова министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, признавшего, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму поставляемым оружием. При этом он отметил, что поддерживает использование британского оружия «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

«Это явный безумный прецедент и приближение мирового апокалипсиса. Теперь, следуя логике британцев, Россия тоже должна дать согласие любым террористам на массированную атаку с предоставлением еще более неуязвимого оружия с целью поражения, например Тауэрского моста, в связи с тем что Россия не считает Шотландию частью Британии», — сказал парламентарий.

Шеремет назвал ситуацию абсурдом, подчеркнув, что политика, проводимая странами Запада, угрожает всему цивилизационному сообществу.

До этого о праве Вооруженных сил Украины самостоятельно выбирать цели для ударов британским оружием сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он назвал атаки по России легитимными.