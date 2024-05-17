Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:31, 17 мая 2024Мир

В Великобритании обеспокоились ответом России на поставки Storm Shadow Украине

В парламенте Британии подняли вопрос об ответе РФ на поставку Киеву Storm Shadow

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Член Палаты общин парламента Великобритании Фабиан Хэмилтон обеспокоился возможным ответом России на решение Лондона о поставках Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Соответствующий вопрос парламентарий поднял в рамках своего обращения к правительству Британии. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

«Спросить государственного секретаря [Великобритании] по вопросам обороны [Гранта Шэппса], как он оценивает потенциальные последствия для своей политики в связи с угрозой военного ответа со стороны России после того, как Великобритания предоставила Украине ракеты дальнего радиуса действия», — говорилось в тексте парламентского запроса Хэмилтона.

Ответ на сообщение члена Палаты общин предоставил министр Великобритании по делам Европы Лео Дохерти. Он также добавил, что предоставление Киеву Storm Shadow «поможет Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность».

«Великобритания вместе с другими союзниками предоставляет Украине различное оборудование, чтобы помочь ей противостоять России, при том понимании, что оно будет использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом», — заключил министр.

Материалы по теме:
«Мы давние соперники» Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
«Мы давние соперники»Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
18 июня 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

Ранее глава МО Грант Шэппс заявил, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму поставляемым оружием. При этом он отметил, что поддерживает использование британского оружия «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии Вучич процитировал Георгия Жукова. К чему политик вспомнил высказывание советского маршала?

      Подполье сообщило о задерживающих жителей Херсона военкомах

      Пожар на НПЗ в Туапсе локализовали

      Украинские дроны атаковали НПЗ в Туапсе

      Военные ВСУ массово сдались в плен российским бойцам под Харьковом

      Российская армия ударила «Искандером» по скоплению западной техники ВСУ

      Россиянам дали советы по установке бассейна на участке

      Украинских военных инженеров уличили в воровстве

      Россиян предупредили о краже сим-карт мошенниками

      Сотрудница службы поддержки оригинально проучила оскорблявшую ее клиентку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше