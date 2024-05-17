В Великобритании обеспокоились ответом России на поставки Storm Shadow Украине

В парламенте Британии подняли вопрос об ответе РФ на поставку Киеву Storm Shadow

Член Палаты общин парламента Великобритании Фабиан Хэмилтон обеспокоился возможным ответом России на решение Лондона о поставках Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Соответствующий вопрос парламентарий поднял в рамках своего обращения к правительству Британии. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

«Спросить государственного секретаря [Великобритании] по вопросам обороны [Гранта Шэппса], как он оценивает потенциальные последствия для своей политики в связи с угрозой военного ответа со стороны России после того, как Великобритания предоставила Украине ракеты дальнего радиуса действия», — говорилось в тексте парламентского запроса Хэмилтона.

Ответ на сообщение члена Палаты общин предоставил министр Великобритании по делам Европы Лео Дохерти. Он также добавил, что предоставление Киеву Storm Shadow «поможет Украине восстановить свой суверенитет и территориальную целостность».

«Великобритания вместе с другими союзниками предоставляет Украине различное оборудование, чтобы помочь ей противостоять России, при том понимании, что оно будет использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом», — заключил министр.

Ранее глава МО Грант Шэппс заявил, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму поставляемым оружием. При этом он отметил, что поддерживает использование британского оружия «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».