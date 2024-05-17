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11:07, 17 мая 2024Россия

Путину предложили поздороваться с механической рукой

Президенту Путину в Харбине предложили поздороваться с механической рукой

Президенту России Владимиру Путину, который находится с визитом в китайском Харбине, предложили поздороваться с механической рукой. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

На кадрах, представленных репортером, видно, как главу государства в Харбинском политехническом университете подводят к необычному объекту. Путину показывают механическую руку и предлагают к ней прикоснуться. Российский лидер соглашается и на несколько секунд протягивает руку.

До этого Путин возложил венок к памятнику павшим советским воинам в Харбине.

15 мая российский президент прибыл в Китай с двухдневным визитом по приглашению председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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