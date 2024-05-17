Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Китае

Путин возложил венок к памятнику павшим советским воинам в ходе визита в Харбин

В ходе визита в Харбин президент России Владимир Путин возложил венок к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение Северо-Восточного Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Монумент солдатам Красной Армии находится на площади Хунбо в центре Харбина. На нем выгравированы надписи в память о героях на двух языках — русском и китайском.

15 мая российский лидер Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

16 мая президент России провел в Пекине, где подписал совместное с китайским лидером заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

17 мая он прибыл в Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян. Здесь он посетит церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, а также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.