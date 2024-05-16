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21:29, 16 мая 2024Россия

Путин прибыл в Харбин

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Харбин

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе своей первой зарубежной поездки после переизбрания прибыл в китайский Харбин. Об этом сообщает РИА Новости.

У российского лидера в этом городе запланировано участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, а также встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Днем 16 мая Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за теплый прием, который был оказан российскому лидеру в Китае. Он подчеркнул, что китайской стороне удалось создать дружескую, теплую, но конструктивную атмосферу. Он признался, что чувствует себя в Поднебесной как дома.

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      Марина Совина
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