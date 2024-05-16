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13:59, 16 мая 2024Мир

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием

Путин выразил Си Цзиньпину благодарность за теплый прием в Китае
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за теплый прием, который был оказан российскому лидеру в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить председателя Китайской Народной Республики и всех наших китайских коллег за теплый прием», — заявил президент.

Путин добавил, что китайской стороне удалось «создать дружескую, теплую атмосферу и в то же время очень прагматичную, насыщенную деловой частью, конструктивную атмосферу».

16 мая российский лидер и председатель КНР приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия после переговоров, прошедших в Пекине.

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      Елизавета Мытарева
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