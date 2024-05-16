Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием

Путин выразил Си Цзиньпину благодарность за теплый прием в Китае

Президент России Владимир Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за теплый прием, который был оказан российскому лидеру в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить председателя Китайской Народной Республики и всех наших китайских коллег за теплый прием», — заявил президент.

Путин добавил, что китайской стороне удалось «создать дружескую, теплую атмосферу и в то же время очень прагматичную, насыщенную деловой частью, конструктивную атмосферу».

16 мая российский лидер и председатель КНР приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия после переговоров, прошедших в Пекине.