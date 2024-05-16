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13:30, 16 мая 2024Мир

Путин назвал Китай своим домом

Путин рассказал, что чувствует себя в Китае как дома

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что в Китае чувствует себя как дома. Об этом сообщает ТАСС.

«Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику перевести. Чувствую просто себя в Китае как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски понимают», — сказал президент.

Таким образом российский лидер извинился перед переводчиком за долгую речь без пауз во время своего выступления в честь 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и КНР.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил Путину о готовности выработать новые планы сотрудничества. Политик напомнил, что в прошлом году он также посетил Россию после своего переизбрания. Ответный визит Путина после инаугурации является «продолжением доброй традиции контактов».

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      Дарья Устьянцева
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