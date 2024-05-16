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09:05, 16 мая 2024Мир

Си Цзиньпин заявил Путину о готовности выработать новые планы сотрудничества

Си Цзиньпин: Китай готов выработать новые планы взаимодействия с Россией

Фото: Kremlin.ru / Handout / Reuters

Китай готов наращивать дальнейшие двусторонние отношения, а также выработать новые планы взаимодействия с Россией. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

«Господин президент, готов вместе с вами держать наши двусторонние отношения в правильном русле развития и вырабатывать новые планы сотрудничества по всем направлениям (...) Благодаря общим усилиям наши отношения устойчиво развиваются по восходящей, постоянно углубляется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах и на уровне регионов», — рассказал китайский лидер.

Си Цзиньпин также напомнил, что в прошлом году он посетил Россию после своего переизбрания. По его словам, ответный визит Путина после инаугурации является «продолжением доброй традиции контактов».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США пытаются помешать сотрудничеству Москвы и Пекина, но Китай силен, чтобы противодействовать подобным шагам Вашингтона. Он указал, что американская сторона «достаточно нагло пытаться давить» на КНР.

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      Максим Габриелян
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