Российский подросток напал на подвозившего его водителя и угнал его машину

В Карачаево-Черкесии подросток угнал машину подвозившего его водителя

В Карачаево-Черкесии следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, который напал на подвозившего его водителя и угнал его машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подросток проходит обвиняемым по статье 162 УК РФ («Разбой»). Похищенное имущество уже вернули владельцу.

По версии следствия, 21 апреля несовершеннолетний ехал вместе с мужчиной, который подвозил его до станицы Кардоникской Зеленчукского района. По пути у подростка возникла мысль обокрасть водителя. Тогда он достал нож и начал угрожать мужчине. В результате молодой человек забрал у пострадавшего телефон, деньги и ключи от машины, а потом скрылся на его автомобиле.

Ранее стало известно, что в Мурманской области двое 17-летних подростков пытались сбыть наркотики и попали под следствие.