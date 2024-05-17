Двое российских подростков попытались сбыть наркотики и попали под следствие

В Апатитах двух 17-летних обвинили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

В Мурманской области двое 17-летних подростков пытались сбыть наркотики и попали под следствие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с апреля по май 2024 года несовершеннолетние получили от неизвестного данные о тайнике с крупной партией запрещенных веществ. Они забрали их и хранили в доме одного из соучастников, чтобы потом сбывать в Апатитах.

Сотрудники МВД, ФСБ и СКР задержали подростков и изъяли наркотики. Возбуждено дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Обвиняемые находятся под домашним арестом.

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