Безработный россиянин получил один килограмм марихуаны в лесу и попался

В Петербурге мужчина получил килограмм марихуаны в тайнике в лесу

В Санкт-Петербурге задержан 29-летний безработный местный житель с пакетом марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

По данным полиции, мужчину задержали у дома №110 корпус 1 на проспекте Обуховской обороны. Во время досмотра у него обнаружили сверток с неизвестным веществом. Найденное было отправлено на экспертизу. Она показала, что внутри свертка находился каннабис общей массой один килограмм. Правоохранителям мужчина рассказал, что пакет с наркотиком он получил в тайнике, в лесу.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Бурятии полицейские изъяли 75 килограммов марихуаны у безработного россиянина.