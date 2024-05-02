У безработного россиянина нашли 75 килограммов марихуаны

Волк: в Бурятии полицейские изъяли 75 килограммов марихуаны у наркоторговца

В Бурятии полицейские изъяли 75 килограммов марихуаны у наркоторговца. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, безработный мужчина собирал дикорастущую коноплю и изготавливал из нее запрещенные вещества для продажи. Во время обысков у него нашли 50 мешков и пакетиков с марихуаной, металлические тиски и пресс.

Возбуждено дело по части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Задержанного поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Калужской области полицейские изъяли три килограмма наркотиков у двух иностранцев.