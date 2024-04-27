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20:30, 27 апреля 2024Силовые структуры

Российские полицейские изъяли у двух иностранцев три килограмма наркотиков

В Калужской области полицейские изъяли у иностранцев три килограмма наркотиков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Калужской области полицейские изъяли три килограмма наркотиков у двух иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, правоохранители остановили машину подозреваемых на 149-м километре трассы М-3 «Украина» в Малоярославецком районе. При личном досмотре сотрудники нашли у мужчин ключи от другого автомобиля и восемь свертков с метадоном на 570 граммов. Из второй арендованной машины в подмосковном Домодедово полицейские изъяли еще почти 2,5 килограмма синтетических наркотиков.

Иностранцы планировали сбыть вещества бесконтактным способом. Возбуждено дело по части 3 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. Задержанных поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция обнаружила в квартире 40-летнего рецидивиста под столом сейф с амфетамином.

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      Екатерина Кашурникова
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