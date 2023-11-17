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13:11, 17 ноября 2023Путешествия

Россияне массово устремились в Грузию

TourDom: турагенты заявили о тысячекратном росте спроса на туры в Грузию

Фото: Mostafa Meraji / Unsplash

Российские турагенты заявили о тысячекратном росте спроса на туры в Грузию зимой. О том, что россияне массово устремились в республику, пишет портал TourDom со ссылкой на специалистов туротрасли.

По словам экспертов, причиной стал запуск прямого авиасообщения в Тбилиси и Кутаиси не только из Москвы и Сочи, но и из других регионов России. Так, в частности, с середины ноября в Грузию из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Челябинска начали летать «Азимут» и Red Wings. Турагенты отметили, что, несмотря на обилие рейсов, все самолеты бывают полные.

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«Огромный спрос у россиян, и особенно на Новый год, — рассказал изданию владелец туристической компании GavaziTravel Рамаз Берошвили. — Чаще всего выбирают восьмидневные туры, стоимость начинается от 500 долларов (44,4 тысячи рублей) без перелета».

Ранее сообщалось, что российские туристы активнее, чем в предыдущие годы, планируют путешествия за рубеж на время новогодних праздников. Так, первое место по спросу на отдых на зимних каникулах за границей в этом году занимает столица Белоруссии Минск.

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      Фариза Бацазова
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