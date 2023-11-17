Россияне признались в максимальном выгорании на работе

«Работа.ру»: в максимальном выгорании на работе признались 26 % россиян

В максимальном уровне выгорания на работе признались 26 процентов участников опроса, проведенного «Работой.ру» и «СберЗдоровьем». Результаты поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Основными причинами выгорания респонденты назвали давление начальства и отсутствие достаточного количества ресурсов, необходимого для выполнения задач (40 процентов). В пятерку наиболее популярных ответов также вошли однообразие трудовой деятельности (37 процентов), отсутствие карьерного роста (36 процентов), переработки и частые задержки на работе (34 процента) и недостаточная успешность в профессии (30 процентов).

В среднем россияне оценили степень выгорания на работе на 3,28 балла из пяти. Согласно полученным данным, наиболее сильным его влияние назвали представители IT и банковской сферы — 3,82 балла, специалисты из сферы управления персоналом — 3,68 балла и медработники — 3,67 балла.

Исследование было проведено в октябре. В нем приняли участие 2900 экономически активных россиян старше 18 лет, живущих во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что в 2023 году уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекордных 42 процентов. Одним из факторов, способствующих росту явления, называют «перегрузку» технологиями. Как выяснилось, за год число используемых крупными работодателями различных приложений выросло до 211, увеличившись сразу на 16 позиций.