Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:23, 16 февраля 2023Экономика

Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда

Bloomberg: уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда

Фото: unsplash

Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда — 42 процента сотрудников столкнулись с подобным явлением. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Future Forum.

Отмечается, что подавленное эмоциональное состояние чаще всего вызвано экономической неопределенностью, страхом попасть под сокращение и вернуться в офисы с удаленки. Также на это влияет невозможность выбирать гибкий график работы.

Еще одним фактором стала «перегрузка» работников технологиями. В частности, отмечает агентство, крупные работодатели сейчас используют в среднем 211 различных приложений по сравнению со 195 в прошлом году. Кроме того, выяснилось, что сотрудники переключаются между различными приложениями и веб-сайтами 1200 раз в день.

Ранее психолог Кристина Дюран объяснила, что эмоциональное выгорание становится причиной нарушения сна, напряжения мышц, снижения иммунитета. В таком состоянии человек становится чувствительным, раздражительным и обидчивым. На работе у него возникают проблемы, также часты жалобы на ухудшение концентрации и памяти. Дополняет картину эмоционального выгорания, как правило, так называемый синдром хронической усталости. У человека начинаются проблемы с пищеварением, мучает головная боль. Незначительные бытовые ситуации способны довести его до уныния, беспомощности или, наоборот, агрессии, предупредила эксперт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Боец ЧВК «Вагнер» раскрыл потери ВСУ в Соледаре
В «Роскосмосе» поищут разработчика эксплуатации РОС
Пентагон оценил возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом
На «Госуслугах» запустили новый сервис
Главврач «Коммунарки» Проценко поделился подробностями о состоянии Костомарова
Девушка пожаловалась на принуждающего ее к утреннему сексу парня
Объем китайских инвестиций на Дальнем Востоке превысил 13 миллиардов долларов
Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда
Семейная пара наркоторговцев пыталась выдать героин за прах собаки
Госсекретарь США Блинкен посетит Турцию на фоне землетрясения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.