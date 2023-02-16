Bloomberg: уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда

Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда — 42 процента сотрудников столкнулись с подобным явлением. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Future Forum.

Отмечается, что подавленное эмоциональное состояние чаще всего вызвано экономической неопределенностью, страхом попасть под сокращение и вернуться в офисы с удаленки. Также на это влияет невозможность выбирать гибкий график работы.

Еще одним фактором стала «перегрузка» работников технологиями. В частности, отмечает агентство, крупные работодатели сейчас используют в среднем 211 различных приложений по сравнению со 195 в прошлом году. Кроме того, выяснилось, что сотрудники переключаются между различными приложениями и веб-сайтами 1200 раз в день.

Ранее психолог Кристина Дюран объяснила, что эмоциональное выгорание становится причиной нарушения сна, напряжения мышц, снижения иммунитета. В таком состоянии человек становится чувствительным, раздражительным и обидчивым. На работе у него возникают проблемы, также часты жалобы на ухудшение концентрации и памяти. Дополняет картину эмоционального выгорания, как правило, так называемый синдром хронической усталости. У человека начинаются проблемы с пищеварением, мучает головная боль. Незначительные бытовые ситуации способны довести его до уныния, беспомощности или, наоборот, агрессии, предупредила эксперт.