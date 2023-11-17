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09:54, 17 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин напал на детей с камнями и пневматикой и оказался в СИЗО

В Хабаровском крае предстанет перед судом напавший на детей россиянин

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Хабаровском крае за драку с детьми по делу о хулиганстве предстанет перед судом 39-летний россиянин. Об этом в сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июле находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина разозлился на гулявших во дворе дома по улице Юнгов малолетних детей. Сначала злоумышленник закидал детей камнями, ранив школьника, затем схватил другого за шею и долго удерживал, после выхватил пневматическое оружие и, высказав угрозы, произвел для острастки несколько выстрелов.

В ходе расследования уголовного дела получены доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершению преступления. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

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      Владимир Седов
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