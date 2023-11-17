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15:11, 17 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин получил 5,5 года колонии из-за отравления газом пятерых человек

В Златоусте отравивший газом пятерых человек мужчина получил 5,5 года колонии

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Суд в Златоусте Челябинской области приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы местного жителя, неправильно установившего газовое оборудование в жилом доме. После отравления газом пять человек не смогли выжить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Судом установлено, что обвиняемый без соблюдения мер безопасности установил в своей квартире газовое оборудование. В ноябре 2021 года в результате неисправности газовой колонки произошла утечка газа, которая привела к отравлению находившихся в квартире троих девушек и парня, а также живущей этажом выше пожилой соседки.

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      Олеся Мицкевич
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