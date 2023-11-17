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16:07, 17 ноября 2023Россия

Россиянин застрял на карнизе вокзала в позе Человека-паука и попал на видео

Е1.ru: в Нижнем Тагиле мужчина застрял на карнизе вокзала в позе Человека-паука

В Нижнем Тагиле 31-летний мужчина застрял на карнизе здания вокзала в позе Человека-паука. Спасение россиянина попало на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На представленном видеоролике видно, как сотрудники правоохранительных органов общаются с парнем, стоящем на карнизе второго этажа. Они пытаются уговорить его не совершать необдуманный поступок. Молодой человек признается, что приехал из Югорска.

Позже выяснилось, что россиянин поругался с девушкой, с которой познакомился в интернете, и так хотел привлечь ее внимание.

Он все-таки слез с карниза, после чего его осмотрели медики и отпустили. Его действиями заинтересовались в отделе полиции. После допроса молодого человека посадили на поезд и отправили в Югорск.

Ранее сообщалось, что в петербургском Красном Селе мужчина прыгнул из окна на чужую машину, отряхнулся и отправился по делам. Некоторые очевидцы допустили, что таким образом петербуржец пытался скрыться от внезапно нагрянувшего мужа своей пассии.

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      Анна Щербакова
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