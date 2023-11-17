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16:28, 17 ноября 2023Путешествия

Российская стюардесса сделала фото в униформе и восхитила иностранцев

Фото: @beautifull_cabincrews

Стюардесса российской авиакомпании «Азимут» сделала фото в самолете и восхитила иностранцев. Снимок опубликован в аккаунте @beautifull_cabincrews, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографии видно, что бортпроводница одета в фирменную униформу перевозчика: на ней белая рубашка, темно-серый пиджак и юбка. Образ девушки дополнен оранжевым шейным платком, жемчужными серьгами и убранными в пучок волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях начали восторгаться внешним видом стюардессы. «Прекрасная», «Очаровательная», «Очень красивая», — написали они.

Ранее, в октябре, стюардессы российской авиакомпании сняли видео в стиле аниме и восхитили иностранных пользователей сети. На кадрах снимки бортпроводниц в фирменной униформе обработаны в стиле японской мультипликации.

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      Фариза Бацазова
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