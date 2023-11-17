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04:43, 17 ноября 2023Наука и техника

Российские дроны научились автоматически распознавать технику ВСУ и НАТО

Россия оборудовала БПЛА нейросетью для автоматического распознавания техники ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Российские дроны «Орлан» оборудовали нейросетью, благодаря чему они научились автоматически распознавать технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и НАТО в ходе разведывательных операций в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Нейросеть позволяет БПЛА в автоматическом режиме идентифицировать в ходе разведывательных полетов боевую технику Украины, в том числе образцы западного производства», — подтвердил собеседник агентства. По его словам, беспилотники с элементами искусственного интеллекта определяют виды техники с точностью до 90 процентов, что является хорошим показателем.

Источник добавил, что внедренная система позволяет повысить оперативность поражения военных объектов ВСУ.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал модернизированные во время СВО виды российской техники. По его словам, улучшение техники и вооружений в соответствии с новыми реалиями и задачами на фронте позволило снизить потери личного состава и начать более эффективно вести бои.

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      Александра Синицына
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