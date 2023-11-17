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13:13, 17 ноября 2023Силовые структуры

Российские таможенники нашли крупнейшую за год партию прекурсоров наркотиков

В Сибири сотрудники ФТС обнаружили хранилища с 11,5 тонны прекурсоров наркотиков

Фото: ФТС России

Сибирские таможенники обнаружили хранилища с 11,5 тонны прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Из них 944 килограмма веществ были найдены на складах в Кемеровской области, а свыше 10,6 тонны — в Новосибирской. По информации ФТС, это крупнейшая партия прекурсоров, выявленная в текущем году. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили около трех тысяч боеприпасов и частей оружия в багажнике автомобиля Рorsche Cayenne, следовавшего из Литвы.

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