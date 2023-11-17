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07:12, 17 ноября 2023Россия

Российские войска уничтожили кочующий миномет ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска уничтожили пять минометов ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru Global Look Press

Российские войска атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении спецоперации. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены пять минометных расчетов противника, включая кочующий миномет на базе автомобиля HUMVEE, произведенный в США.

Кроме того, Вооруженные силы России пресекли две попытки ротации войск ВСУ в районе Новомихайловки и севернее Приютного. В результате уничтожена украинская бронемашина и пикап.

Чехов также добавил, что российская авиация и артиллерия нанесли удар по точкам сосредоточения подразделений 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Новомихайловки, Макаровки, Старомайорского, Урожайного, Новодонецкого, Угледара, Доброволья, Константиновки и Парасковиевки Донецкой народной республики

Помимо этого, при помощи барражирующих боеприпасов была уничтожена гаубица FH70 в районе Темировки Запорожской области, а также самоходная артиллерийская установка Krab возле Новоивановки.

По словам собеседника агентства, за сутки ВСУ потеряли на южнодонецком направлении около 70 бойцов.

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Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ терпят поражение на поле боя, несмотря на поставки Киеву вооружения из стран НАТО. По его словам, Украина предпринимает попытки атаки на трех направлениях — запорожском, херсонском и донецком. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что это ведет к большим потерям в украинской армии.

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      Сергей Истомин
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