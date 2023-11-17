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11:10, 17 ноября 2023Силовые структуры

Российский подросток пожаловался на домогавшегося мигранта

Следователи завели дело из-за мигранта, домогавшегося 13-летнего мальчика

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве российские следователи организовали проверку после сообщения о совершенном в отношении несовершеннолетнего преступлении. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в социальных медиа появилось сообщение о домогательствах со стороны мигранта к 13-летнему мальчику из поселка Птичное в Троицком административном округе Москвы. Было возбуждено уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Силовики устанавливают обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к совершению противоправных действий.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, работающего дворником, по подозрению в домогательствах к школьнице.

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      Владимир Седов
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