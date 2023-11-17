Российского школьника заподозрили в подготовке нападения на воинскую часть

Девятиклассника задержали в Хабаровске за подготовку нападения на воинскую часть

Девятиклассника из Хабаровска задержали по подозрению в подготовке нападения на воинскую часть и вербовке подростков. В отношении 15-летнего школьника возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации источника, подросток планировал совершить налет с сентября, он изучал инструкции по изготовлению коктейлей Молотова. Также школьник создал канал в Telegram для сверстников, там он призывал их последовать его примеру.

В настоящее время следователи ищут возможных взрослых кураторов девятиклассника.

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