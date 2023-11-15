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08:36, 15 ноября 2023Силовые структуры

Россиянка попыталась поджечь военкомат из-за писавших ей два месяца мошенников

Shot: в Перми женщина попыталась поджечь военкомат из-за мошенников

Фото: Unsplash

В Перми 42-летняя местная жительница попыталась поджечь военкомат из-за мошенников, которые требовали от нее этого в течение двух месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в окно на первом этаже, однако емкость разбилась снаружи. В результате здание не получило повреждений. Полиция сразу же задержала поджигательницу. Она рассказала, что в течение двух месяцев получает сообщения от людей, которые представляются сотрудниками ФСБ и угрожают взять кредиты на ее имя, если она не подожжет военкомат.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в подмосковном Подольске дважды за несколько часов пытались поджечь здание военкомата.

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      Варвара Митина
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