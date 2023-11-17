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14:51, 17 ноября 2023Мир

Ряд стран ЕС выступят против членства Украины в блоке

EUobserver: Австрия, Венгрия и Франция выступят против членства Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Ряд стран Европейского союза (ЕС) выступят против членства Украины в блоке. Об этом пишет портал EUobserver со ссылкой на европейского дипломата.

«Австрия, конечно, будет препятствовать [вступлению Украины в ЕС], но она будет прятаться за Венгрией», — сказал собеседник портала.

Несмотря на новую риторику, Франция в действительности не хочет видеть Украину в объединении, а Германия ведет циничную игру, добавил дипломат. По его словам, ФРГ выступает за изменения в договорах Евросоюза, чтобы решения принимались квалифицированным большинством голосов, а не единогласно.

Отмечается, что Берлин хочет добиться больше власти внутри блока, чтобы быстрее решить судьбу о вступлении Украины в сообщество. Тем не менее на самом деле Германия не верит, что Украина вступит в ЕС, подчеркнул дипломат.

Ранее Венгрия выпустила антиевропейский опрос о миграции, ЛГБТК+ и помощи Киеву. Опрос также включает предложение заблокировать дальнейшую помощь Европейского союза Украине.

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      Виктория Кондратьева
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