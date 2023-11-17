AP: Венгрия выпустила антиевропейский опрос о миграции, ЛГБТК+ и помощи Киеву

Венгрия выпустила антиевропейский опрос о миграции, ЛГБТК+ и помощи Киеву. Об этом пишет AP News.

Правительство страны опубликовало набор вопросов для неофициального опроса, который придет избирателям. Опрос также включает предложение заблокировать дальнейшую помощь Европейского союза Украине, если блок не передаст Венгрии замороженные средства.

«Венгрию просят о дополнительной поддержке [для Украины], даже несмотря на то, что наша страна не получила причитающиеся ей средства ЕС», — говорится в одном из сегментов опроса.

Один из вопросов заключается в том, должна ли Венгрия блокировать план ЕС по предоставлению четырехлетнего пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, если только блок не разморозит миллиарды помощи Венгрии. Уточняется, что Евросоюз задержал разморозку средств из-за опасений, что правительство Венгрии не сможет поддержать стандарты верховенства закона и прав человека.

Ранее в Венгрии назвали условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Как только Киев выполнит все предварительные условия для получения статуса кандидата на вступление в блок, можно предпринять шаги для расширения объединения, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.