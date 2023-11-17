В Венгрии назвали условие для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

В Венгрии призвали провести дискуссию о политике ЕС в отношении Украины

Начало дискуссии о будущем архитектуры европейской безопасности должно являться условием для начала переговоров о вступлении Украины в состав Европейского союза, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в беседе с Kurier.

По его словам, предложение Еврокомиссии содержит семь предварительных условий для предоставления Украине статуса кандидата. Однако на данный момент не все из них выполнены. Глава ведомства считает, что только в случае выполнения Киевом всех условий Совет ЕС должен предпринять шаги в процессе расширения.

Бока считает, что до этого следует провести стратегическую дискуссию о политике ЕС в отношении Киева. «Как должна выглядеть архитектура европейской безопасности? После этой дискуссии можно будет вернуться к [данному] вопросу», — подчеркнул министр.

8 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. От Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.