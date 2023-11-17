Сделанный посреди пустыни снимок Google-карт озадачил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Darth_Schrader опубликовал скриншот из карт Google, сделанный посреди пустыни. Увиденное на нем озадачило многих пользователей сети.

На снимке, который выложил парень, изображена пустыня. На переднем плане можно разглядеть три размытых объекта. Как уточнил автор публикации, ими оказались кусты. «Почему карты Google скрывают, как бы подвергая цензуре, кусты в пустыне?» — задался он таким вопросом.

Это заставило пользователей задуматься. «Они выращивают кустарники. Это действительно пошло и отвратительно!», «Это засекреченные военные кусты», «Просто это кусты-дети, взрослые не цензурируются», «Они выглядят слишком вызывающе», — пошутили некоторые из них в комментариях под постом.

Другие же предположили, что приложение по ошибке распознало в кустарниках лицо или определило их как фигуру человека. Изображения людей, отметили комментаторы, размываются в Google-картах из соображений конфиденциальности.

Ранее парень показал на Reddit предмет, похожий на длинный шип, который вытащил из своей головы и заставил пользователей задуматься о том, что это могло быть. Некоторые из них в шутку предположили, что автор публикации превращается в дикобраза или курицу.