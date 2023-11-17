Полиция оштрафовала порнозвезду за секс в фуникулере

В городе Кали, Колумбия, порноактриса Нати Дельгадо занялась сексом с мужчиной в движущемся фуникулере и попалась полиции. Об этом сообщает Daily Star.

Во время поездки Дельгадо разделась догола, а затем совершила половой акт с партнером. Во время секса порнозвезду снимали на видео, после чего она опубликовала запись на порносайте.

Позже о действиях Дельгадо стало известно главе транспортного управления города Оскару Ортису. Он заявил, что порноактриса нарушила общественный порядок, и призвал полицию привлечь ее к ответственности. Спустя несколько дней правоохранителям удалось найти Дельгадо. Ей выписали штраф в размере 393 тысяч колумбийских песо (8,8 тысячи рублей).

Произошедшее вызвало резонанс в сети. Некоторые пользователи осудили Дельгадо и заявили, что ее следовало отправить за решетку. Другие, напротив, встали на защиту порноактрисы, утверждая, что ее поступок не причинил вреда окружающим.

Ранее сообщалось, что в США задержали пожилую пару, которая занялась сексом на глазах у многочисленных свидетелей. Мужчина и женщина совершили половой акт на мосту.