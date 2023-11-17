Сотрудница школы попала за решетку из-за секса с учеником в машине

В США бывшая сотрудница школы попала за решетку за сексуальную связь с учеником. Об этом сообщает NBC Connecticut.

42-летняя Элисон Крэник регулярно общалась с 11-летним мальчиком в мессенджерах и виделась с ним с июля по август 2022 года. Во время встреч женщина неоднократно занималась с ним сексом в своей машине. Согласно судебным документам, она также целовалась с мальчиком в школе Horace Porter School в городе Колумбия, штат Коннектикут, и сделала ему браслет с аббревиатурой, которая расшифровывается как «лучшие друзья на всю жизнь с привилегиями».

Об отношениях Крэник с учеником стало известно в сентябре 2023 года, когда тот рассказал обо всем родственнику. В ходе расследования полиция установила, что бывшая сотрудница школы манипулировала мальчиком, чтобы он проводил с ней больше времени. Несмотря на это, в конце концов подросток отказался с ней видеться.

Во время допроса Крэник заявила, что не инициировала интимную близость с подростком. Она добавила, что пыталась поддержать мальчика, так как тот, по ее словам, был подавлен из-за семейных проблем.

Женщину арестовали по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии и по трем пунктам обвинения в причинении вреда несовершеннолетнему. В настоящее время она находится под стражей, ей установлен залог в размере 500 тысяч долларов (44,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США школьная консультантка попала под суд за секс с учеником. Ее обвинили в сексуальном контакте с учеником, непристойном нападении на лицо младше 16 лет и растлении несовершеннолетнего.

