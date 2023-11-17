Канцлера Германии пригласили в бордель для решения проблем в сфере проституции

Канцлера ФРГ Шольца пригласили в бордель для решения проблем в сфере проституции

Германский союз сотрудников секс-индустрии (BesD) пригласил канцлера Германии Олафа Шольца в бордель для решения проблем в сфере проституции. Организация обратилась к политику на своем сайте BesD, пишет РИА Новости.

Таким образом Союз отреагировал на слова Шольца о том, что продажу интимных отношений нельзя считать чем-то естественным. «Мы хотели бы предоставить вам нашу экспертизу и сердечно приглашаем на дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине», — говорится в обращении. В Союзе уточнили, что разделяют позицию канцлера ФРГ о недопустимости торговли людьми, сексуальном насилии и эксплуатации.

При этом они добавили, что сотрудники BesD не занимаются этим, а в действительности «предоставляют хорошие и ценные услуги».

В июле 2020 года проститутки и владельцы публичных домов Германии вышли на улицы Гамбурга в знак протеста. Они отстаивали свое право вернуться на работу.