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07:00, 17 ноября 2023Мир

Си Цзиньпин потребовал не втягивать АТР в новую холодную войну

Си Цзиньпин: АТР не должны втягивать в новую холодную войну
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион не должен становиться ареной для геополитического противостояния и не должен быть втянут в новую холодную войну. Его слова приводит РИА Новости.

Политик отметил, что история процветания и развития региона демонстрирует, что развитие возможно только при сотрудничестве. Он уточнил, что его отсутствие — самый большой риск, а нарушение цепочек поставок не в чьих-либо интересах.

20 октября Белый дом запросил два миллиарда долларов у Конгресса на сдерживание России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отмечается, что новые средства будут направлены на поддержку союзников США, сталкивающихся с «напористой» позицией Китая, а также на поощрение отказа от российской военной техники.

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      Юлия Мискевич
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