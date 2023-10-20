Белый дом запросил у Конгресса средства на сдерживание России и Китая в АТР

Белый дом запросил 2 млрд долларов у Конгресса на сдерживание России и Китая

Белый дом запросил два миллиарда долларов у Конгресса на сдерживание России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом передает ТАСС.

«Запрос администрации также касается расширения поддержки союзников и партнеров в нашей стратегической конкуренции с КНР. Критически важно, чтобы мы не ослабляли внимание к интегрированному сдерживанию в регионах Индийского и Тихого океанов», — сообщается в справочных документах, направленных президентской администрацией США.

Отмечается, что новые средства будут направлены на поддержку союзников США, сталкивающихся с «напористой» позицией Китая, а также на поощрение отказа от российской военной техники.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин предрек перестройку США под долгосрочный конфликт с Россией и Китаем. По его мнению, предстоящая борьба США за мировое господство с Россией и Китаем пройдет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.